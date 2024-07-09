В Турции назвали место проведения очередной конференции по Украине

Конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице Анкаре.

Источник подчеркнул, что королевство является одним из возможных вариантов, но в данный момент нет конкретики по срокам и месту проведения конференции.

До этого руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что второй раунд переговоров по миру на Украине может пройти с Россией до конца текущего 2024 года.