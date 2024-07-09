Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
На чемпионате Европы по футболу в Германии определились финалисты.
Во втором полуфинале в Дортмунде встречались сборные Нидерландов и Англии.
Со счетом 2:1 победила Англия.
На 7-й минуте отличился футболист сборной Нидерландов Хави Симонс. Англичане восстановили равновесие на 18-й минуте благодаря пенальти, забитому Харри Кейну. А решающий мяч Олли Уоткинс забил на 1-й добавленной минуте и вывел Англию в финал.
14 июля Англия встретится с Испанией.
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