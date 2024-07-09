Турция закрыла небо для армянских и грузинских грузов

Турция запретила перевозку по своему небу грузов, предназначенных для Армении и Грузии, их везут через Россию, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что накануне самолет с бытовыми товарами, заказанными онлайн из Армении и Грузии, прилетел в Болгарию для въезда в Турцию, разрешение на полет было получено заранее, но в последний момент самолет не пустили, и он вернулся.

Как пишет издание, ранее турецкие власти неоднократно запрещали пролет через воздушное пространство самолетов с армянской регистрацией или арендованных авиакомпаниями из Армении.