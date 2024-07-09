НАТО просит Россию по-хорошему уйти из Украины, Молдовы и Грузии

НАТО призывает Россию прекратить войну и вывести все свои силы из Украины, Молдовы и Грузии, говорится в декларации вашингтонского саммита альянса.

«Россия несет единоличную ответственность за агрессивную войну против Украины, что является вопиющим нарушением международного права, включая Устав ООН. Не может быть безнаказанности за злоупотребления и нарушения прав человека со стороны российских силовиков и должностных лиц, военные преступления и другие нарушения международного права.

Россия несет ответственность за гибель тысяч мирных жителей и за нанесение значительного ущерба гражданской инфраструктуре.

Мы (НАТО) самым решительным образом осуждаем ужасающие атаки России на украинский народ, в том числе нападения на больницы 8 июля.

Россия должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои силы из Украины в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Страны НАТО никогда не признают незаконную аннексию Россией украинской территории, включая Крым. Мы также призываем Москву вывести все свои силы из Республики Молдова и Грузии, дислоцированные там без их согласия. Всесторонняя угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе.

Будущее Украины – в НАТО. Мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Подтверждаем, что будем готовы направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся [на это] и будут выполнены условия. Страны НАТО намерены предоставить Киеву минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года.

НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой для снижения риска и предотвращения эскалации», - говорится в итоговом коммюнике.