Турция примет саммит НАТО
Турция примет саммит НАТО в 2026 году, говорится в итоговой декларации саммита глав государств и правительств стран-членов альянса, прошедшего 9-11 июля в Вашингтоне.
В документе отмечается, что следующая встреча НАТО состоится в Нидерландах.
"Мы признательны за щедрое гостеприимство, оказанное нам Соединенными Штатами Америки. Мы рассчитываем встретиться вновь на нашем следующем саммите в июне 2025 года в Гааге (Нидерланды), а затем в Турции", - сообщается в декларации.
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