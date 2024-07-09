Турция примет саммит НАТО

Турция примет саммит НАТО в 2026 году, говорится в итоговой декларации саммита глав государств и правительств стран-членов альянса, прошедшего 9-11 июля в Вашингтоне.

В документе отмечается, что следующая встреча НАТО состоится в Нидерландах.

"Мы признательны за щедрое гостеприимство, оказанное нам Соединенными Штатами Америки. Мы рассчитываем встретиться вновь на нашем следующем саммите в июне 2025 года в Гааге (Нидерланды), а затем в Турции", - сообщается в декларации.