После Навального может погибнуть и Кара-Мурза
«Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в данный момент относительно стабильное. Но он страдает тяжелым хроническим заболеванием, препятствующим отбывание наказания в условиях исправительной колонии — полинейропатией». Об этом заявил адвокат известного российского журналиста и политика Кара-Мурзы – Вадим Прохоров.
Политика поместили в больницу ФСИН по Омской области для проведения медицинского обследования, сообщил адвокат. По его словам, cейчас защитники уточняют основания для перевода.
Напомним, что 17 апреля 2023 года лауреат Пулитцеровской премии В.Кара-Мурза был приговорён к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией.
10 июля адвокат Кара-Мурзы смог наконец посетить своего подзащитного. По информации «Новой газеты», Владимир рассказал, что в этой больнице самый жесткий режим из всех учреждений, в которых он побывал в Омске.
Ранее СМИ писали, что Кара-Мурза попал в тюремную больницу из «камеры-одиночки».
Накануне, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выступил с инициативой обмена российских политзеков, которые могут погибнуть в российских лагерях на российских военнопленных, которые в настоящее время содержатся в Киеве.
Отметим, что 16 февраля 2024 года в российской тюрьме погиб лидер оппозиции Алексей Навальный.