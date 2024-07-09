После Навального может погибнуть и Кара-Мурза

«Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы в данный момент относительно стабильное. Но он страдает тяжелым хроническим заболеванием, препятствующим отбывание наказания в условиях исправительной колонии — полинейропатией». Об этом заявил адвокат известного российского журналиста и политика Кара-Мурзы – Вадим Прохоров.

Политика поместили в больницу ФСИН по Омской области для проведения медицинского обследования, сообщил адвокат. По его словам, cейчас защитники уточняют основания для перевода.

Напомним, что 17 апреля 2023 года лауреат Пулитцеровской премии В.Кара-Мурза был приговорён к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией.