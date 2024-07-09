Мир между Баку и Ереваном обсудили Бербок и Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в соцсети Х.

«Встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и обсудили поддержку Украины, обеспечение прекращения огня в секторе Газа и прогресс в достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - написал Блинкен.

Накануне в Вашингтоне на полях саммита по случаю 75-летия НАТО по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Участники встречи отметили прогресс на пути к заключению договора о мире и об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, договорились продолжить работу в этом направлении.