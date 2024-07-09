На Москву летел беспилотник

Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Два дрона уничтожены над Брянской областью, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника в Ступинском городском округе. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Ступино расположено примерно в 80 км по прямой к юго-востоку от Москвы, недалеко от границы Подмосковья и Тульской области.