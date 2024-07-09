ЦАХАЛ уничтожает командиров ХАМАС

Израильские военные на этой неделе ликвидировали одного из командиров боевого крыла движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, уничтожен Хасан Абу Куик, командовавший подразделением оперативной безопасности в составе сил внутренней безопасности ХАМАС в центральной части анклава. По данным израильских военных, он «проводил многочисленные террористические атаки против Государства Израиль».

Помимо него также ликвидирован Насер Механна. Согласно сведениям израильской стороны, он командовал одним из подразделений военной разведки ХАМАС.