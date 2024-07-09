Nar желает успехов команде «Зиря» в Лиге Европы УЕФА

ФК «Зиря», основным партнером которого является Nar, встретится с ФК «Шериф» в матче в рамках Лиги Европы УЕФА. Nar желает успехов клубу «Зиря» и приглашает болельщиков поддержать их команду 11 июля в 20:00. Ответный матч между двумя командами состоится 18 июля в Баку.

ФК «Зиря» основан в 2014 году. За годы существования «орлы» завоевали две серебряные и одну бронзовую медали в Премьер-лиге Азербайджана, дважды играли в финале Кубка Азербайджана. «Зиря» представляет нашу страну на Кубке Европы в третий раз за десять лет. Nar вносит свой вклад в развитие отечественного футбола, поддерживая «Зиря» на протяжении 4 лет.

Одним из направлений корпоративной социальной ответственности Nar является поддержка спорта, в рамках которого мобильный оператор пропагандирует спорт и здоровый образ жизни среди молодежи. О других социальных проектах, реализуемых Nar, можете узнать здесь.