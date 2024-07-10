Рекордно сократились иностранные инвестиции в Грузию

Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале текущего года снизился до 201,4 миллиона долларов, то есть зафиксировано годовое снижение на 64,4%. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Финансовый сектор находится в минусе – этот показатель за первый квартал является самым низким с периода пандемии (2020-2021 гг.). Показательно и то, что в первых кварталах последних двух лет объем прямых иностранных инвестиций превышал полмиллиарда долларов.

По странам инвестиции распределились следующим образом: Турция — 42,4 млн долларов (21%), Чехия – 41,5 млн долларов (20,6%), США – 33,7 млн долларов (16,7%), Нидерланды – 32,3 млн долларов (16%), Маршалловы Острова – 22,3 млн долларов (11%).

Следует отметить, что последний отрицательный показатель в финансовом секторе Грузии был зафиксирован во втором квартале 2019 года и четвертом квартале 2016 года.