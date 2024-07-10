Баку намерен запустить проект «Климатический инвестиционный фонд будущего» на $500 млн при участии государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Об этом информирует Financial Times.

«Азербайджан сделал свой первый знаковый шаг по финансированию борьбы с изменением климата в преддверии саммита COP29 ООН, который состоится в ноябре, и планирует привлечь «по меньшей мере» $500 млн на зеленые проекты», — говорится в сообщении.

Создание фонда планируется при участии SOCAR, он будет направлен на привлечение дополнительного капитала от других производителей ископаемого топлива.