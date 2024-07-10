Российская разведка узнала о «планах США» по Зеленскому

Заинтересованные круги в США через своих теневых представителей в Украине заняты поиском альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Об этом, ссылаясь на рассекреченные шифрограммы, обнародованные в журнале «Разведчик», сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

«По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений в Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность В.Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая с. г. полностью утрачивается», - утверждается в документе.

Источник информации отмечает, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, поскольку на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений». В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского в Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность, говорится в документе.

В то же время, утверждается в документе, американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты якобы установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

«Негласная работа ведется с руководителем Офиса президента Украины А.Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В.Залужным и экс-спикером Верховной рады Д.Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них», - сказано в сообщении.