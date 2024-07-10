Как избежать травм при занятиях спортом советы врача
Наиболее распространенными спортивными травмами являются переломы рук и ног, возникшие в результате падения или прямых ударов. Об этом во время вещаемой на Sağlam radio передаче Sağlam Səhər сказал главврач НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана Низами Мамедов, рассказывая о травмах, получаемых при занятиях спортом.
По его словам, «переломы таза и бедра особенно распространены в таких видах спорта, как футбол и баскетбол. Мышечные напряжения и травмы также могут возникнуть из-за перенапряжения или неправильной разминки».
Главный врач также отметил, что травмы связок колена и голеностопного сустава особенно распространены в таких видах спорта, как футбол, баскетбол и гимнастика.
«Небольшие трещины в костях могут возникнуть в результате высокоинтенсивных упражнений и повторяющихся движений. Чаще встречается в беге, баскетболе и гимнастике. Чтобы предотвратить эти травмы, во время занятий спортом важно делать правильную разминку, использовать подходящее спортивное оборудование и технику», - советует Низами Мамедов.
Главный врач в заключение отметил, что перед занятиями спортом полезно проконсультироваться с профессиональным тренером или физиотерапевтом.