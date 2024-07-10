Наиболее распространенными спортивными травмами являются переломы рук и ног, возникшие в результате падения или прямых ударов. Об этом во время вещаемой на Sağlam radio передаче Sağlam Səhər сказал главврач НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана Низами Мамедов, рассказывая о травмах, получаемых при занятиях спортом.

По его словам, «переломы таза и бедра особенно распространены в таких видах спорта, как футбол и баскетбол. Мышечные напряжения и травмы также могут возникнуть из-за перенапряжения или неправильной разминки».