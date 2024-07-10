Евросоюз готовит ответ Орбану

Страны Евросоюза могут ответить на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву бойкотом организованных Будапештом встреч министров организации. Об этом пишет газета Politico.

Некоторые послы ЕС угрожали Венгрии «реальными последствиями», если Орбан продолжит вести дела с неприемлемыми для Брюсселя политиками.

«Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», – сказано в материале.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, заявил, что в Евросоюзе не отказались от идеи досрочного прекращения председательства Венгрии в сообществе.

По его словам, на эту тему уже «появляются креативные идеи», однако он не хочет заранее раскрывать их, чтобы не свести усилия по их продвижению на нет.

С 1 июля 2024 года председательство в совете ЕС по ротации перешло к Венгрии.

Ранее Виктор Орбан посетил Киев и Москву, где провел переговоры с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. После переговоров с президентом РФ венгерский премьер написал письмо, в котором отметил, что не выдвигал никаких идей и не высказывал никакого мнения от имени Евросоюза.