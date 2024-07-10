Российская разведка рассекретила «планы Франции»

Шифрограмму 19 марта 2024 года передал резидент под псевдонимом Феликс. «Французский контингент для отправки в Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — цитирует РБК сообщение.

Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала донесение одного из своих резидентов о готовности Парижа отправить французских военных в Украину. Документ опубликовал журнал «Разведчик».

В донесении утверждается, что во французской армии якобы обеспокоены ростом числа погибших в ходе боевых действий в Украине французов.

В феврале 2024 года Макрон допустил отправку французских войск в Украину. Позднее он не исключил и проведения наземной операции против российской армии. Власти нескольких стран раскритиковали заявление Макрона. Отправку солдат, в частности, исключили американские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что на территории страны не нужны иностранные войска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отметил, что в случае появления военных стран НАТО на территории этой страны конфликт России с альянсом будет неизбежен.