В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) заявили haqqin.az, что в связи с массовым отравлением на заводе в городскую больницу №1 при Сумгаитском медицинском центре 10 июля с 17:10 обратились 53 человека (48 - мужчины и 5 - женщины). Им был поставлен диагноз «пищевое отравление». Они получили необходимые медицинские услуги и были выписаны на амбулаторное лечение.

* * * 11:12

В прокуратуру Сумгаита поступила информация о том, что работники одного из расположенных в городе заводов оказались в больнице с пищевым отравлением. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе разбирательства было установлено, что 53 сотрудника предприятия отравились продуктами питания во время обеда в столовой завода.

С целью установления причины отравления при участии сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики из столовой были взяты образцы продуктов питания, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

После оказания пострадавшим стационарной медицинской помощи они были выписаны домой, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

В Сумгаитской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность).