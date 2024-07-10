Кто хочет на работу в КНР, Польшу, ОАЭ и Казахстан? Академия «166 Перевозка и Логистика» открывает свои двери
«Логистическая Академия 166 - 2024» запускает программу рабочей и обучающей стажировки для молодежи с целью предоставления опыта работы и возможности в будущем работать в транспортной сфере.
Начиная с 2019 года, Академия, созданная компанией «166 Перевозка и Логистика», дала положительный толчок карьерному росту сотен молодых людей.
Начиная с 2024 года, «Логистическая Академия 166» усиливает программу формирования успешной молодежи. После подписания на полях Шанхайской Организации Сотрудничества Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной республики в свете переговоров лидеров двух стран отношения между двумя государствами вышли на качественно новый уровень развития.
Как известно, ведущая логистическая компания региона «166 Перевозка и Логистика» начала реализацию региональной программы оперативной доставки контейнерных грузов из морских портов КНР в железнодорожный узел Сиани, после чего уже переправляет их в Баку.
Ведущая логистическая компания региона «166 Перевозка и Логистика» рассматривает и предлагает сотрудничество молодежи в Шанхае, Гуанчжоу, Иу, Сиане, Пекине, Чэнду, Шэньчжэня, Урумчи и других городах КНР. Основное требование для желающих — базовые знания в области международных отношений и свободное владение английским, русским и китайским языками. «Логистическая Академия 166» открывает свои двери для молодежи и в других странах, где осуществляет свою деятельность в Польше, Румынии, ОАЭ (Дубае), Турции, Грузии, Казахстане и Узбекистане.
В новой программе Академии могут принять участие студенты четвертого курса и выпускники азербайджанских вузов, а также студенты магистратуры. Принятые молодые люди получат возможность приобрести опыт работы как в сфере логистики, так и в других смежных отраслях.
Программа стажировок «Логистическая Академия 166 - 2024» будет проводиться по следующим направлениям:
- Человеческие ресурсы
- Интеллектуальное управление транспортом
- Аналитика данных
- Право
- Финансы и бухгалтерия
- Корпоративные операции
- Логистические операции
- Колл-центр
- Корпоративные продажи
- Снабжение
- Информационные технологии
- Служба по качеству услуг и запросам клиентов
- Международные отношения и внешние закупки
- Операции по международным перевозкам
- Веб-разработка (php laravel)
- Оператор склада
- Отдел исследований и развития
Процедура приема в Академию занимает 3 месяца и состоит из трех этапов: заполнение электронной заявки, тестовый экзамен и собеседование. Для подачи заявки кандидаты могут подать заявку на регистрацию, перейдя на рекрутинговый портал: 166HR.az.
Следует отметить, что в рамках программы стажировок участникам будет выплачиваться заработная плата.
С 2019 года на программу стажировок «Логистической Академии 166» поступило более 10 000 заявок. Сегодня большинство выпускников Академии работают в компании «166 Перевозка и Логистика» в различных департаментах в качестве руководителей отделов и на других должностях.
Период регистрации:
03.07.2024-31.07.2024