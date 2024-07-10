Кто хочет на работу в КНР, Польшу, ОАЭ и Казахстан? Академия «166 Перевозка и Логистика» открывает свои двери

Отдел информации 11:25

«Логистическая Академия 166 - 2024» запускает программу рабочей и обучающей стажировки для молодежи с целью предоставления опыта работы и возможности в будущем работать в транспортной сфере. Начиная с 2019 года, Академия, созданная компанией «166 Перевозка и Логистика», дала положительный толчок карьерному росту сотен молодых людей. Начиная с 2024 года, «Логистическая Академия 166» усиливает программу формирования успешной молодежи. После подписания на полях Шанхайской Организации Сотрудничества Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной республики в свете переговоров лидеров двух стран отношения между двумя государствами вышли на качественно новый уровень развития.

Как известно, ведущая логистическая компания региона «166 Перевозка и Логистика» начала реализацию региональной программы оперативной доставки контейнерных грузов из морских портов КНР в железнодорожный узел Сиани, после чего уже переправляет их в Баку. Ведущая логистическая компания региона «166 Перевозка и Логистика» рассматривает и предлагает сотрудничество молодежи в Шанхае, Гуанчжоу, Иу, Сиане, Пекине, Чэнду, Шэньчжэня, Урумчи и других городах КНР. Основное требование для желающих — базовые знания в области международных отношений и свободное владение английским, русским и китайским языками. «Логистическая Академия 166» открывает свои двери для молодежи и в других странах, где осуществляет свою деятельность в Польше, Румынии, ОАЭ (Дубае), Турции, Грузии, Казахстане и Узбекистане. В новой программе Академии могут принять участие студенты четвертого курса и выпускники азербайджанских вузов, а также студенты магистратуры. Принятые молодые люди получат возможность приобрести опыт работы как в сфере логистики, так и в других смежных отраслях.

Программа стажировок «Логистическая Академия 166 - 2024» будет проводиться по следующим направлениям: - Человеческие ресурсы - Интеллектуальное управление транспортом - Аналитика данных - Право - Финансы и бухгалтерия - Корпоративные операции - Логистические операции - Колл-центр - Корпоративные продажи - Снабжение - Информационные технологии - Служба по качеству услуг и запросам клиентов - Международные отношения и внешние закупки - Операции по международным перевозкам - Веб-разработка (php laravel) - Оператор склада - Отдел исследований и развития