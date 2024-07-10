Кто хочет на работу в КНР, Польшу, ОАЭ и Казахстан? Академия «166 Перевозка и Логистика» открывает свои двери

Отдел информации

«Логистическая Академия 166 - 2024» запускает программу рабочей и обучающей стажировки для молодежи с целью предоставления опыта работы и возможности в будущем работать в транспортной сфере.

Начиная с 2019 года, Академия, созданная компанией «166 Перевозка и Логистика», дала положительный толчок карьерному росту сотен молодых людей.

Начиная с 2024 года, «Логистическая Академия 166» усиливает программу формирования успешной молодежи. После подписания на полях Шанхайской Организации Сотрудничества Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной республики в свете переговоров лидеров двух стран отношения между двумя государствами вышли на качественно новый уровень развития.

Как известно, ведущая логистическая компания региона «166 Перевозка и Логистика» начала реализацию региональной программы оперативной доставки контейнерных грузов из морских портов КНР в железнодорожный узел Сиани, после чего уже переправляет их в Баку.

Ведущая логистическая компания региона «166 Перевозка и Логистика» рассматривает и предлагает сотрудничество молодежи в Шанхае, Гуанчжоу, Иу, Сиане, Пекине, Чэнду, Шэньчжэня, Урумчи и других городах КНР. Основное требование для желающих — базовые знания в области международных отношений и свободное владение английским, русским и китайским языками. «Логистическая Академия 166» открывает свои двери для молодежи и в других странах, где осуществляет свою деятельность в Польше, Румынии, ОАЭ (Дубае), Турции, Грузии, Казахстане и Узбекистане.

В новой программе Академии могут принять участие студенты четвертого курса и выпускники азербайджанских вузов, а также студенты магистратуры. Принятые молодые люди получат возможность приобрести опыт работы как в сфере логистики, так и в других смежных отраслях.

Программа стажировок «Логистическая Академия 166 - 2024» будет проводиться по следующим направлениям:

- Человеческие ресурсы

- Интеллектуальное управление транспортом

- Аналитика данных

- Право

- Финансы и бухгалтерия

- Корпоративные операции

- Логистические операции

- Колл-центр

- Корпоративные продажи

- Снабжение

- Информационные технологии

- Служба по качеству услуг и запросам клиентов 

- Международные отношения и внешние закупки

- Операции по международным перевозкам

- Веб-разработка (php laravel)

- Оператор склада

- Отдел исследований и развития

Процедура приема в Академию занимает 3 месяца и состоит из трех этапов: заполнение электронной заявки, тестовый экзамен и собеседование. Для подачи заявки кандидаты могут подать заявку на регистрацию, перейдя на рекрутинговый портал: 166HR.az.

Следует отметить, что в рамках программы стажировок участникам будет выплачиваться заработная плата.

С 2019 года на программу стажировок «Логистической Академии 166» поступило более 10 000 заявок. Сегодня большинство выпускников Академии работают в компании «166 Перевозка и Логистика» в различных департаментах в качестве руководителей отделов и на других должностях.

Период регистрации:

03.07.2024-31.07.2024