Начинается прием детей в группы дошкольной подготовки

В Азербайджане 11 июля с 11:00 начинается регистрация для приема в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год. Процесс будет осуществляться через электронный портал mektebeqebul.edu.az, сообщает пресс-служба Министерства науки и образования.

Выбор школ и учителей в азербайджанском секторе активируется 16 июля в 11:00, в секторах, где обучение ведется на других языках, процесс будет активизирован 18 июля в 11:00.

В группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (2019 года рождения).

В рамках приема также будет применяться право привилегии. Таким образом, с 16 по 30 июля для азербайджанского сектора право привилегии будет распространяться на 45 общеобразовательных учреждений, расположенных в Баку и Гяндже, для русского сектора - с 18 июля по 1 августа на 111 общеобразовательных учреждений указанных городов.