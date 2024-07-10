Новое соглашение Израиля и ХАМАС

Журналист The Washington Post Давид Игнатиус в четверг опубликовал статью о будущих рамках соглашения Израиля и ХАМАС со слов осведомленных источников. Об этом пишет news.israelinfo.co.il.

Соглашение предусматривает трехэтапное разрешение конфликта. Первым этапом будет шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, всех мужчин старше 50 лет и всех раненых. Израиль освободит сотни палестинцев из своих тюрем и выведет свои войска из густонаселенных районов к восточной границе Газы. Гуманитарная помощь будет поступать, больницы будут ремонтироваться, а рабочие начнут расчищать завалы.

Сложнее с другим этапом - освобождение мужчин. Израиль и ХАМАС заявили о своем согласии с планом "временного правительства" на втором этапе, согласно которому ни ХАМАС, ни Израиль не будут контролировать сектор Газа.

Безопасность будет обеспечиваться силами, обученными Соединенными Штатами и поддерживаемыми умеренными арабскими государствами, а также группой из 2 500 сторонников ФАТХ в секторе, проверенных Израилем. По данным американского источника, ХАМАС сообщил посредникам, что готов отказаться от полномочий по созданию временного правительства.

Если переговоры о второй фазе затянутся после начала первой, война все равно не возобновится пока идут переговоры.

Третий этап называется "долговременный план восстановления".