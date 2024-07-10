В Армении напали на воинскую часть, есть пострадавшие

Группа гражданских лиц проникла в одну из воинских частей Минобороны Армении в Сисиане (Сюникская область) для так называемой "разборки" – выяснения отношений со знакомым солдатом-срочником. Об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что после того как по требованию дежурного по части злоумышленники вышли с территории в/ч, у ворот контрольно-пропускного пункта они вступили в конфликт с двумя военнослужащими, несущими службу, и завязалась потасовка.

Гражданские лица нанесли двум военным удары, а один из нарушителей произвел выстрел в воздух из газового пистолета.

На основании оперативных данных трем жителям Сисиана предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, они арестованы.