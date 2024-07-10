Дальнобойные ударные системы США размещают в Германии

США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения. Об этом заявил в интервью радио Deutschlandrundfunk министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.

"Поскольку эти дальнобойные системы вооружения прибудут в Германию лишь на ротационной основе, то это явно связано с ожиданиями США, что мы сами будем инвестировать в развитие и закупку подобного дальнобойного оружия", - сказал Писториус.

По его словам, размещение американских систем даст Германии время на разработку собственных систем вооружения. Кроме того, министр обороны ФРГ выразил уверенность, что США выполнят взятое на себя обязательство даже в случае победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.