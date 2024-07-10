Спецслужбы задержали гражданина Азербайджана: вывозил из Крыма украинское зерно

В акватории Черного моря в Одесской области Служба безопасности Украины задержала иностранное грузовое судно и его капитана, который помогал россиянам вывозить из Крыма украинское зерно.

Согласно сообщению СБУ, определенное время судно ходило под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на транспортировку украинского зерна из Крыма. В частности, в 2023-2024 годах судно неоднократно пришвартовывалось в порту Севастополя и загружало агропродукцию. Затем корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи.

Чтобы скрыть свою деятельность, капитан корабля выключал GPS-трекер и вносил недостоверные данные в журнал маршрутов и стоянок судна, продолжал вывозить многотонные партии зерна, похищенного из захваченных РФ регионов Украины.