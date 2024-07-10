Европейцы нелегально проникли на Байконур
На Байконуре задержали троих европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома Байконур. Сейчас им грозит административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.
Мужчины пробрались к монтажно-заправочному комплексу Байконура, когда их обнаружили полицейские. Они патрулировали территорию космодрома.
Задержанные оказались гражданами Нидерландов и Бельгии. К космодрому у них отношения нет. Также у европейцев не было документов, дающих право находиться на Байконуре.
В настоящий момент полиция выясняет, зачем мужчины проникли на космодром.