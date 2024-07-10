Грузия готова на «перезагрузку» отношений с Западом

Решение Евросоюза и США о приостановке помощи Грузии в военной сфере не отвечает ожиданиям властей страны и является «контрпродуктивным». Об этом сегодня заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Это решение вызывает сожаление, поскольку не отвечает нашим ожиданиям о перезагрузке отношений… В свете политических событий последних четырех лет эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке. К этому готова грузинская сторона – наше правительство, наше государство, и мы ждем последующих шагов. Конечно, такие решения контрпродуктивны с точки зрения перезагрузки отношений», — цитирует портал «Новости-Грузия» Кобахидзе.

Премьер Грузии добавил, что надеется увидеть «прагматичные, рациональные, правильные и справедливые шаги» со стороны Запада.

На прошлой неделе США сообщили об отмене грузино-американских военных учений «Достойный партнер-2024». ЕС планирует заморозить выделение 30 млн евро для Минобороны Грузии. Это решение последовало за принятием правящей партией «Грузинская мечта» нового закона об «иноагентах». Он нацелен на НПО и СМИ, финансируемые Западом. Критики властей и эксперты говорят, что инициатива повторяет нормы, используемые в России для подавления инакомыслия и искоренения гражданского общества.