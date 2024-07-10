Байден и новый премьер Британии обещают поддерживать Украину

Президент Джо Байден встретился в Белом доме с недавно избранным премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Президент поздравил премьер-министра с назначением и отметил роль Соединенного Королевства в качестве ключевого союзника США по широкому кругу глобальных вопросов. Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на сайт Белого дома.

Стармер впервые встретился с президентом Байденом на саммите, посвященном 75-летию НАТО в Вашингтоне, всего за несколько часов до их переговоров в Овальном кабинете.

Байден и Стармер подчеркнули свою общую приверженность поддержке Украины в ее сопротивлении российскому вторжению. Лидеры также обсудили важность мер, способных достичь прекращения огня между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

Байден и Стармер в беседе также затронули вопросы совместной работы по углублению сотрудничества США и Великобритании по экономическим и климатическим вопросам.