Москва готовит ответ США

Москва «без нервов» подготовит военный ответ на планы размещения ракет США в Германии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», - сказал он.

По словам Рябкова, размещение американских ракет в Германии направлено прежде всего на нанесение ущерба безопасности России. Отвечая на вопрос, может ли такое решение привести к заключению каких-либо соглашений в области размещения и производства ракет по аналогии с опытом холодной войны, замглавы МИДа отметил, что «ситуация кардинально поменялась».

Напомним, что 10 июля США объявили, что в 2026 году приступят к «эпизодическому» размещению на территории Германии ракет дальнобойного оружия, в частности, ракет SM-6 и Tomahawk.