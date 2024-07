* * * 13:51

Истребители ВВС Пакистана сопроводили борт президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщил в соцсети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«При входе в воздушное пространство Пакистана истребители ВВС Пакистана приветствуют и сопровождают борт №1 Азербайджана!» – написал Гаджиев.

While entering Pakistan’s airspace Pakistan Air Force fighter jets are saluting and escorting Board No1 of Azerbaijan! pic.twitter.com/2yxCFvVRxu