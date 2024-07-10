В Китае заверили, что «не подливают масла в огонь»
Китай никогда не станет подливать масла в огонь украинского кризиса и тем более не будет поставлять оружие той или иной стороне конфликта, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Линь Цзянь
Он отметил, что Китай не является инициатором или стороной «украинского кризиса». При этом КНР не остается безучастным наблюдателем и активно продвигает мирные переговоры, а также содействует политическому урегулированию.
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