ЕС: Наша реакция была мягкой, когда Путин вторгся в Грузию

Наша реакция была мягкой, когда президент России Владимир Путин вторгся в Грузию в 2008 году. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего выступления на оборонном мероприятии ЕС в рамках саммита НАТО. Его слова приводят грузинские СМИ.

По словам главы дипломатии ЕС, «Запад вполсилы отреагировал на действия Путина, когда он аннексировал Крым в 2014 году».

«Мы не хотели видеть того, что было очевидно. Путин хочет, чтобы Россия снова доминировала в соседних странах. Путин не отказался от империалистических амбиций России. И в этом проблема: Россия по-прежнему ведет себя как империя, а Путин хочет восстановить империю — будь то царская империя или Советская империя.

И вот, наконец, в феврале 2022 года, когда они начали бомбить Киев, мы осознали эту печальную реальность и обнаружили, что плохо подготовлены. Это еще один факт. Мы проснулись и тогда поняли, что не готовы к этому испытанию. Да, история рифмуется. 75 лет назад Советский Союз стал угрозой свободе и демократии в Европе, и мы ответили единством и силой. И сегодня единственное, что мы можем сделать — это следовать тем же путем», — заявил Боррель.