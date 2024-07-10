Иран клянется, что не помогает России
Утверждение НАТО о том, что Тегеран оказывает Москве военную помощь в Украине, «безосновательно и политически мотивировано», заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«Исламская Республика Иран считает утверждение о военной помощи России в конфликте в Украине, содержащееся в итоговом заявлении саммита глав НАТО в Вашингтоне, абсолютно безосновательным и преследующим политические цели, и отвергает его», - сказал он.
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