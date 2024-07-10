Наказание за обход антироссийских санкций

Гражданин Таджикистана, бизнесмен Салимдзон Насриддинов, имеющий двойное гражданство с Россией и проживающий в США, и Николай Гольцев, у которого есть гражданство России и Канады, признали себя виновными в обходе антироссийских ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Отмечается, что Насриддинов и Гольцев признали себя виновными в сговоре с целью совершения нарушений в связи с их участием в глобальной закупочной схеме от имени российских компаний, которые попали под санкции.

Заместитель генпрокурора Лиза Монако указала, что обвиняемыми была поставлена критически важная для ракет и беспилотников американская электроника на миллионы долларов, которая теперь якобы используется Россией в ходе украинского конфликта.

Монако добавила, что теперь Насриддинову и Гольцеву грозит тюремное заключение в США.