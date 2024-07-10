Руслан Баширли, спецкор, Анкара 14:30

На саммите НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Эта важная встреча стала одной из главных тем в турецкой и греческой повестке. А предваряла ее череда закулисных переговоров, проводившихся в течение нескольких дней. Сама встреча состоялась в 16:00 по американскому времени и, несмотря на свою глубокую символичность, длилась недолго – около 15 минут. После этого оба лидера направились на ужин, организованный для лидеров Альянса президентом США Байденом.

Афинские СМИ, предвосхищая встречу, заранее утверждали, что она пройдет в позитивной атмосфере, и оказались правы. Отметим, что на мероприятии также присутствовали министры иностранных дел Хакан Фидан и Георгиос Герапетритис. Несмотря на краткость встречи, министры иностранных дел успешно продолжили обсуждение деталей турецко-греческого диалога. Греческое бюро телеканала CNN сообщило, что оба лидера подтвердили позитивную атмосферу, в которой развиваются отношения между Грецией и Турцией. Отмечалось также, что встреча в Вашингтоне может открыть возможности для обсуждения многих серьезных вопросов, назревших между двумя государствами. Турецкие дипломатические источники, в свою очередь, еще накануне встречи заявляли, что благодаря ей откроются возможности для перезагрузки турецко-греческих отношений. Кроме того, была озвучена готовность Эрдогана и Мицотакиса снова встретиться в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН. Между тем на встрече с бывшим послом США в Афинах Дэниелом Спекхардтом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также затронул тему греко-турецких отношений. Он отметил, что за последние три года эти отношения переживали трудные времена, но в 2023 году ситуация значительно улучшилась.

«Хотя некоторые принципиальные позиции Турции по ситуации в Восточном Средиземноморье не изменились, взаимоотношения двух стран вот уже 16 месяцев сохраняют стабильность. Наши усилия в области миграции и шаги по упрощению визового режима для граждан Турции являются позитивными изменениями», – заявил Мицотакис. Как известно, проблемы в отношениях между Турцией и Грецией имеют долгую и сложную историю. Основные из них включают статус вод Эгейского моря и воздушного пространства над ним, а также кипрский вопрос, статус турок в Западной Фракии и проблемы в Восточном Средиземноморье. Хотя некоторые из этих вопросов были урегулированы Лозаннским мирным договором 1923 года, Греция, по мнению официальной Анкары, не выполняет его условий. Эксперты полагают, что в основе нынешних проблем лежат многочисленные неразрешимые вопросы, связанные с уникальной географией Эгейского моря. Главные трудности, препятствующие диалогу между странами, включают статус территориальных вод, континентального шельфа, воздушного пространства и демилитаризации островов, а также принадлежности островов и скал, не определенных договорами. Несмотря на то что материковая береговая линия Турции и Греции в Эгейском море почти одинаковой длины, Греция владеет большинством островов в регионе. В частности, некоторые острова, расположенные очень близко к юго-западной оконечности материковой Турции, создают проблемы для турецкой морской юрисдикции.