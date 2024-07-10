Планы Пентагона в Индо-Тихоокеанском регионе
ВВС США планируют в ближайшие несколько лет модернизировать более 80 истребителей, размещенных на японских базах в рамках программы модернизации своих сил в Японии стоимостью 10 миллиардов долларов. Об этих планах объявил Пентагон.
Ведомство на прошлой неделе сообщило, что данный демарш направлен на укрепление американо-японского альянса и усиление политики сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Это необходимая модернизация, которая планировалась уже какое-то время. В сочетании с собственными инвестициями Японии она поможет сохранить определенный баланс воздушной мощи между союзниками и прогрессом Китая в деле модернизации его ВВС», – заявил Джеймс Шофф, старший директор Инициативы NEXT альянса США и Японии.