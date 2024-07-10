Россиянам начнут запрещать выезд из страны

Министерство обороны России и ФСБ создают систему информационного обмена данными о россиянах, которым военкоматы отправили электронную повестку. Заказчиком выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а подрядчиком НИИ «Восход».

Система, разработанная НИИ «Восход», будет передавать списки лиц с ограничением на выезд в федеральный центр обработки данных пограничной службы ФСБ и станет ключевым элементом для запрета выезда призывников из России. Механизм временных ограничений точно предусмотрен для российских граждан, призванных на срочную службу, однако его могут использовать и для тех, кого призовут по мобилизации.

Таким образом, ФСБ уже с ноября сможет закрывать выезд из страны всем призывникам.

Также уклоняющийся от службы не сможет совершать сделки с недвижимостью и теряет право пользоваться автомобилем, получать кредиты и регистрироваться как ИП или самозанятый.