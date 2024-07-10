В России новая акция: отправь близких на войну

Власти Татарстана призвали жителей агитировать своих родственников, друзей и знакомых записываться на войну с Украиной. За каждого завербованного обещают платить по 100 тысяч рублей. Условия опубликованы на республиканском сайте, созданном для привлечения татарстанцев на службу по контракту.

Уточняется, что «акция» действует с 11 июля. Ранее сумма была в два раза меньше. Чтобы получить обещанные 100 тысяч рублей, нужно найти человека, который согласится подписать контракт с Минобороны для участия в войне, связаться с районным военкоматом или администрацией и «оказать содействие» в оформлении «добровольца». Деньги заплатят после того, как рекрут отправится на службу.

Вербовать на войну разрешается всех россиян старше 18 лет за исключением осужденных и подследственных. «Акцию» рекламируют госСМИ, татарстанские паблики, сайты районных газет и администраций.

Проект «Идите лесом», помогающий россиянам избежать мобилизации, опубликовал историю женщины, которая обратилась за помощью после исчезновения своего родственника, вероятно, завербованного жителем Казани. Она рассказала, что брата ее мужа из Ижевска заманили на войну во время застолья, воспользовавшись его нетрезвым состоянием. По словам женщины, ее родственника увел неизвестный, попросив взять с собой паспорт, и больше его не видели.

Впоследствии мужчина нашелся в Луганске. Оказалось, что он подписал контракт, при этом счет для денежных поступлений был открыт в Казани. В связи с этим проект призвал россиян быть осторожными в отношении своих близких.

Власти активизировали вербовку на войну с Украиной после начала наступления российской армии в Харьковской области. Акцент делается на привлечении уязвимых категорий граждан. Так, все сотрудники силовых ведомств получили распоряжение заняться рекрутингом подозреваемых и обвиняемых. Соответствующие приказы спустили в МВД, СКР, ФСБ, ФТС, ФСПП и МЧС.

Силовикам поручено приглашать на службу физически здоровых фигурантов уголовных дел в возрасте от 18 до 65 лет. Граждане, согласившиеся подписать контракт с Минобороны, могут рассчитывать на приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.