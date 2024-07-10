В Южной Корее знают, как сбивать северокорейские беспилотники

В этом году Южная Корея первая в мире развернет лазерное оружие для использования в военных целях. Оно ей нужно для эффективной борьбы с северокорейскими беспилотниками, пишет Reuters.

По информации агентства, в декабре пять северокорейских беспилотников перелетели на территорию Южной Кореи, которая технически все еще находится в состоянии войны с Пхеньяном, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Как уточняется, программу назвали «проект «Звездные войны». Новейшее оружие разработали южнокорейские военные совместно с Hanwha Aerospace.

В администрации программы оборонных закупок отмечают, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым. Один выстрел стоит $1,45.

«Наша страна становится первой страной в мире, которая разворачивает и эксплуатирует лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены», - отметили в DAPA.

В Агентстве убеждены, что это оружие изменит правила игры на поле боя в будущем. Оно сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.