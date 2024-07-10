За незаконное изъятие земли 9 лет... условно

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Хачмазского регионального управления юстиции Джаваншира Авезова.

Как стало известно haqqin.az, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова. Согласно приговору, Джаваншир Авезов приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание назначается с применением статьи 70 (условно-досрочное освобождение) УК Азербайджана.

Отметим, что Джаваншир Авезов обвинялся в незаконном изъятии земельных участков путем оказания давления на муниципалитеты. Согласно обвинению, он использовал свои должностные полномочия для документирования земельных участков, незаконно полученных от муниципалитетов, на имя своих родственников. Ему было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2, 29, 178.4, 193-1.3.2, 32.3, 294.1, 308.1, 320.1, 320.2, 326.1 УК Азербайджана.

Ущерб, нанесенный муниципалитетам и Государственной службе по вопросам имуществу, признанным потерпевшими по делу, составляет более 500 тысяч манатов. Авезов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.