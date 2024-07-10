Эрдоган «не во всем согласен» с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что с российским лидером Владимиром Путиным возможно обсуждать разные вопросы даже в случае расхождений в позициях сторон.

«Конечно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», - заявил он в комментарии журналу Newsweek.

Турецкий лидер добавил, что Анкара не проводит «политику, отягощенную предрассудками», и ищет разумный подход к решению проблем.