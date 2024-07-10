Азербайджан официально хочет вступить в БРИКС
Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС, заявила председатель Милли Меджлиса страны Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума организации.
«Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС», – сказала Гафарова.