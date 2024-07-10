Эрдоган не собирается воевать с Россией
Турция не намерена вставать на чью-либо сторону войны в Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в комментарии журналу Newsweek.
«Мы не будем стороной этой войны», - сказал он по поводу развернувшейся внутри НАТО дискуссии о том, могут ли инструкторы и военнослужащие альянса отправиться в Украину.
Как отмечает издание, турецкий лидер «критически отнесся к стратегии союзников по альянсу, которая предполагает дальнейшую военную помощь Киеву».
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