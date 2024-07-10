Израиль и ХАМАС договорились

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению относительно основных условий плана по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам представителя администрации США, пожелавшего сохранить анонимность, основные положения документа согласованы, стороны обсуждают детали его реализации. Однако, как пояснили изданию другие американские чиновники, это не означает, что соглашение будет подписано.

По словам источников издания, окончательное соглашение, вероятно, "не будет достигнуто в ближайшее время", а детали потенциальной сделки "сложны и требуют времени для проработки".