Гульнара Каримова подняла бунт в тюрьме
Дочь покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнара Каримова, подняла бунт в тюрьме, где отбывает наказание. Об этом сообщают узбекские СМИ.
Источники в администрации женской тюрьмы, расположенной в районе Зангиота Ташкентской области, где содержится Каримова, подтвердили эту информацию и заявили, что дочь бывшего президента стала «головной болью для руководства».
О том, что Каримова в тюрьме «ведет себя плохо», 8 июля в интервью узбекскому блогеру рассказала одна из бывших женщин-заключенных.
«Она выходила на работу. Один раз устроила там бунт. Потом 2,5 часа все стояли, слушали. Возможно, ее там осуждали как-то, осудили. Возможно, ее не надо было туда сажать, но если уже села, то, мне кажется, будь добра немножко соблюдать режим. Но она его не особо соблюдает», – говорит бывшая заключенная.
Экс-заключенная не уточнила время и дату акции протеста Каримовой.
Отвечая на вопросы блогера, экс-заключенная подчеркнула, что в тюрьме для Гульнары Каримовой не созданы VIP-условия, напротив, она отбывает наказание в общем отряде.
«Единственное, что у нее там четыре кровати, она огородила себя простынями. Она не питается в обычной столовой. Полностью всем своим. Передачу ей привозят. Там просто заезжают машины, когда никого нет. Там не передача, не 10 килограммов, там просто выгружают. Если она что-то хочет, она может добиться. Захотела одну осужденную увидеть, ей эту осужденную с другого отряда вызвали. Одним словом, она не чувствует себя там плохо», – рассказала бывшая заключенная.
Осенью 2023 года появилось неофициальное сообщение о том, что Каримову поместили под домашний арест. В частности, с этим неофициальным сообщением связывали частые визиты ее дочери Иман из Великобритании в Узбекистан.
В свое время некоторые источники утверждали, что Гульнара Каримова большую часть времени проводит дома и появляется в тюрьме только в случае необходимости. Однако эти сообщения не получили официального подтверждения.
По словам сотрудника женской колонии №21, который общался с журналистом на условиях анонимности, вопрос Гульнары Каримовой стал настоящей головной болью для администрации данного учреждения. Однако собеседник никак не отреагировал на сообщения о том, что Каримова выпущена под домашний арест.
По словам сотрудника женской колонии, особых привилегий видеться с родственниками у Гульнары Каримовой нет. В некоторых случаях, когда дочери экс-президента по закону разрешают увидеться с родственниками, к ней никто не приходит, говорит он.
«Начальству учреждения приходилось несколько раз обращаться к вышестоящему руководству по поводу поведения Гульнары Каримовой и провокаций, которые она устраивала в отношении других заключенных. С одной стороны, нам, оперативникам, поручено быть осторожными в обращении с ней. С другой стороны, нам сказали: «Не относитесь к ней по-особенному», – говорит сотрудник женской колонии в Зангиате.
Другие источники также подтвердили информацию о том, что дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова часто устраивает акции протеста в тюрьме, в результате чего начальству учреждения не раз приходилось обращаться в Департамент исполнения наказаний и специальную прокуратуру.
18 декабря 2015 года Гульнара Каримова была приговорена Ташкентским городским судом к 10 годам лишения свободы, а 18 марта 2020 года – к 13 годам лишения свободы в рамках нового уголовного дела.
Ее обвинили в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях.
Общая сумма ущерба, причиненного Гульнарой Каримовой интересам государства и граждан, составила 1 триллион 270 миллиардов 200 миллионов сумов, 1 миллиард 651,8 миллиона долларов США, 26,1 миллиона евро.
С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии № 21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.
Дела на Каримову в Узбекистане завели после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы.
По версии следствия, Каримова получила около 1 миллиарда долларов взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на выдачу лицензий на мобильную связь в стране. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и другую недвижимость.
После международного расследования в банках Швейцарии заморозили активы Каримовой на сумму 840 миллионов долларов.