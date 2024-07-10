Отдел информации 16:16

Дочь покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнара Каримова, подняла бунт в тюрьме, где отбывает наказание. Об этом сообщают узбекские СМИ. Источники в администрации женской тюрьмы, расположенной в районе Зангиота Ташкентской области, где содержится Каримова, подтвердили эту информацию и заявили, что дочь бывшего президента стала «головной болью для руководства». О том, что Каримова в тюрьме «ведет себя плохо», 8 июля в интервью узбекскому блогеру рассказала одна из бывших женщин-заключенных.

«Она выходила на работу. Один раз устроила там бунт. Потом 2,5 часа все стояли, слушали. Возможно, ее там осуждали как-то, осудили. Возможно, ее не надо было туда сажать, но если уже села, то, мне кажется, будь добра немножко соблюдать режим. Но она его не особо соблюдает», – говорит бывшая заключенная. Экс-заключенная не уточнила время и дату акции протеста Каримовой. Отвечая на вопросы блогера, экс-заключенная подчеркнула, что в тюрьме для Гульнары Каримовой не созданы VIP-условия, напротив, она отбывает наказание в общем отряде. «Единственное, что у нее там четыре кровати, она огородила себя простынями. Она не питается в обычной столовой. Полностью всем своим. Передачу ей привозят. Там просто заезжают машины, когда никого нет. Там не передача, не 10 килограммов, там просто выгружают. Если она что-то хочет, она может добиться. Захотела одну осужденную увидеть, ей эту осужденную с другого отряда вызвали. Одним словом, она не чувствует себя там плохо», – рассказала бывшая заключенная. Осенью 2023 года появилось неофициальное сообщение о том, что Каримову поместили под домашний арест. В частности, с этим неофициальным сообщением связывали частые визиты ее дочери Иман из Великобритании в Узбекистан. В свое время некоторые источники утверждали, что Гульнара Каримова большую часть времени проводит дома и появляется в тюрьме только в случае необходимости. Однако эти сообщения не получили официального подтверждения.