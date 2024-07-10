Глава немецких правых заявил, что Россия может атаковать Германию

Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что размещение систем дальнобойных систем США в Германии сделает страну мишенью, что не соответствует ее интересам.

По словам политика, немецкий канцлер Олаф Шольц согласился на невыгодный для страны поступок, который может привести к ухудшению отношений с Россией и возвращению конфликта между Востоком и Западом.

Напомним, что ранее Пентагон объявил о планах начать размещение таких систем в Германии в 2026 году, которые значительно превосходят уже имеющееся оружие в Европе. Среди них будут ракеты SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковое оружие".