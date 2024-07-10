Путин, как всегда, говорит правду
Запад «прибегает к силе и шантажу, чтобы сохранить доминирующее положение в мире», заявил президент России Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС.
«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил и новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, - процесс сложный и во многом даже болезненный.
И прежде всего потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенные сопротивления правящих элит государств так называемого золотого миллиарда», - сказал Путин.
По его словам, страны Запада, «действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, стремятся зафиксировать некий порядок на своих правилах».
«Такие правила пишутся или корректируются каждый раз заново, под каждую ситуацию в интересах тех, кто считает себя исключительным и присвоил себе право диктовать свою волю другим», - добавил Путин.