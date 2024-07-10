Эрдоган: Сирия для сирийцев

Для тех, кто считает, что может создать террористическое государство в нашем регионе – это большая мечта, которая никогда не сбудется. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводят турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что Турция желает, чтобы «сирийская земля была полностью зачищена от терроризма, стала процветающим государством, управляемым сирийцами».

«Наше главное ожидание от союзников в НАТО заключается в том, что они примут аналогичный подход к борьбе с терроризмом», - заявил Эрдоган.