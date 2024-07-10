Президент Кении распустил правительство
По прошествию двух недель после протестов Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства.
"После раздумий <...> я решил распустить кабинет министров, кроме вице-президента и министра иностранных дел", сказал он.
Напомним, что демонстрации против повышения налогов, на которых также выдвигалось требование отставки президента, начались в Кении 18 июня. 25 июня протестующие подожгли здания парламента и городского совета в столице. По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, за время протестов погибли 39 человек, более 350 пострадали.