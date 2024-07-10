Швеция была готова передать свои истребители Украине, но…

Стокгольм готов был передать свои истребители Gripen Украине, но в Киеве пока отказались от этой идеи в связи с получением F-16. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

Как рассказал министр, речь идет о двух сложных системах, работой с которыми необходимо обучить не только пилотов, но и подготовить техперсонал и инфраструктуру.

"Из-за того, что необходимость передачи Gripen временно отпала, Стокгольм сосредоточился на другой авиационной помощи Киеву, в частности, передаче самолетов дальней радиолокационной разведки ASC 890. Их можно использовать в координации с F-16. Украина будет лучше проводить воздушные бои, наблюдение и управление ими", – сказал глава шведского МИД.

Он также ответил утвердительно на вопрос, готова ли Швеция предоставить Украине истребители Gripen в будущем.

По его словам, когда будут реализованы все планы относительно F-16, которые сейчас внедряются в украинские ВВС, тогда вновь зайдет речь о передаче Киеву шведских самолетов.

"Это решение приняло украинское правительство, а не шведское", - подчеркнул министр.