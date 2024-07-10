Сахиба Гафарова о коварных умыслах Франции

Франция «пытается превратить Южный Кавказ в зону конфликта», сказала председатель Милли Меджлиса VI созыва Сахиба Гафарова во время выступления на пленарной сессии X Парламентского форума стран БРИКС.

Она отметила, что в настоящее время Азербайджан и Армения продолжают процесс нормализации, который принесет региону Южного Кавказа долгосрочный мир и стабильность.

Вместе с тем спикер сказала, что «по мере того как шансы на заключение мира возрастают, учащаются попытки вмешательства в процесс»: «Подобный подход в отношении стран региона открыто демонстрирует Франция. Эта страна под разными предлогами пытается вмешаться в региональную динамику, превратить Южный Кавказ в зону противостояния и собственных неоколониальных практик.

Однако жесткая и решительная позиция, которую демонстрирует Азербайджан, препятствует любой попытке».