Скончался азербайджанский военнослужащий
Военнослужащий сверхсрочной службы Внутренних войск Министерства внутренних дел, дислоцированных на территории Ходжавендского района, скончался в больнице, сообщили в министерстве.
Отмечается, что несколько дней назад 21-летний военнослужащий сверхсрочной службы Ханлар Ахмедов получил ранение в результате неосторожного обращения с табельным оружием во время учений.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, сегодня Ахмедов скончался. Ведется расследование.
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